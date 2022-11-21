Токаев: выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом и открыто

Состоявшиеся в Казахстане внеочередные выборы президента были справедливыми и открытыми, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в своем предвыборном штабе после оглашения данных exit poll.
По словам Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам были предоставлены равные возможности.
"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - подчеркнул он.
Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.
"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству! - сказал он.
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