Токаев: выборы в Казахстане прошли в соответствии с законом и открыто

Состоявшиеся в Казахстане внеочередные выборы президента были справедливыми и открытыми, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в своем предвыборном штабе после оглашения данных exit poll.

По словам Токаева, выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам были предоставлены равные возможности.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - подчеркнул он.

Токаев убежден, что президентские выборы открывают новую политическую эпоху, и в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

"Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству! - сказал он.