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ТЭК 21.11.2022 11:28

Япония предупреждает об усилении глобальной конкуренции за СПГ на фоне дефицита предложения

Глобальная конкуренция за поставки сжиженного природного газа может усилиться в течение ближайших трех лет в связи с недостатком инвестиций в экспорт, показали результаты японского исследования.

Долгосрочные контракты на поставку СПГ, срок действия которых начинается до 2026 года, распроданы, следует из опроса японских компаний, проведенного местным министерством торговли. Эти типы контрактов являются крайне важными для покупателей, поскольку предусматривают стабильное ценообразование и надежные поставки в течение длительного периода.

Страны по всему миру пытаются обеспечить поставки СПГ от крупнейших экспортеров, включая Катар и США, однако значительного объема нового предложения до 2026 года не ожидается, пишет агентство Bloomberg. Ситуацию с глобальным недостатком предложения усугубляет и стремление Европы заменить российский газ на СПГ.

Таким образом, импортеры будут в большей степени зависеть от волатильного и дорогостоящего спотового рынка, цены на котором на текущий момент почти в три раза превышают стоимость долгосрочных контрактов. На долю спота в прошлом году пришлось около 30% всех поставок СПГ, свидетельствуют данные Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

Представители японского министерства и топ-менеджеры энергокомпаний уже провели встречу для обсуждения планов по закупке СПГ. Страна в текущем году может стать крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа.

Недостаток инвестиций в проекты по экспорту СПГ позволяет сделать вывод о том, что объем предложения будет ограничен в течение многих лет, отмечают в японском министерстве торговли. В случае, если Европа будет полностью отрезана от российского газа, дефицит СПГ в мире может составить 7,6 млн тонн в январе 2025 года, что соответствует месячному объему импорта в Японию.

Токио предпринимает активные шаги для обеспечения энергетической безопасности. В частности, представители властей теперь могут закупать СПГ со спотового рынка в случае, когда это не могут сделать компании.

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