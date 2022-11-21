Институт пищевой безопасности направит свыше 2,3 млн манатов на строительство региональных отделений в 3 городах

Институт пищевой безопасности Азербайджана привлек ООО «Ugur Tikinti» для строительства региональных отделений в городах Хачмаз, Лянкяран и Барда. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 334,143 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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