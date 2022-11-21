Сильное землетрясение зафиксировано близ Джакарты в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на индонезийском острове Ява, сообщает в понедельник Геологическая служба США.
По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.
В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН в свою очередь сообщили, что магнитуда подземных толчков составила 5,5. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:21 мск в понедельник землетрясения находился в 7 км западнее города Чианджур.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
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