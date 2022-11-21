Астраханская область до конца 2022г отправит в Баку 25 т осетровых для воспроизводства

Астраханская область РФ до конца 2022 года отгрузит в Азербайджан 25 тонн осетровых для восстановления их популяции, заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«В основе наших отношений (с Азербайджаном- ИФ) - торговля. Астраханские рыба и соль - устоявшиеся бренды. Летом мы отправили в Азербайджан крупную партию оплодотворенной икры осетровых. До конца года отгрузим 25 тонн осетровых для воспроизводства», - сообщил Бабушкин в свое Telegram-канале.

Как отмечает передает «Интерфакс-Азербайджан», Бабушкин предложил азербайджанским партнерам активно использовать логистические возможности в рамках транспортного коридора «Север – Юг». «Уже сейчас по железнодорожной линии Астара - Баку - Астрахань доставляем скоропортящиеся товары из Азербайджана, а также грузы из Турции и Ирана в Россию и далее в государства СНГ. Потенциал таких перевозок - более 1 млн тонн в год», - подчеркнул губернатор.

Х.Насирзаде