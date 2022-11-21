Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на выборах президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на досрочных президентских выборах в Казахстане.
«Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на досрочных выборах на должность президента Республики Казахстан», - отмечается в поздравительном послании президента Алиева.
Он также выразил уверенность, что «Азербайджан и Казахстан успешно продолжат усилия по дальнейшему расширению традиционно дружественных отношений между странами, углублению взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства».
Как сообщалось ранее, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей.
Б.Рустамбеков
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