Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на выборах президента Казахстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарт Токаева с победой на досрочных президентских выборах в Казахстане.

«Сердечно поздравляю Вас с уверенной победой на досрочных выборах на должность президента Республики Казахстан», - отмечается в поздравительном послании президента Алиева.

Он также выразил уверенность, что «Азербайджан и Казахстан успешно продолжат усилия по дальнейшему расширению традиционно дружественных отношений между странами, углублению взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства».

Как сообщалось ранее, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся 20 ноября выборах главы государства с 81,31% голосов избирателей.

Б.Рустамбеков