Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Регион 21.11.2022 13:04

В МИД Ирана пригрозили Западу последствиями из-за резолюции МАГАТЭ

В МИД Ирана раскритиковали резолюцию МАГАТЭ, призывающую Тегеран сотрудничать в рамках расследования вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах, назвав ее "нелогичной и деструктивной" мерой, сообщает "Пресс-ТВ".

По словам представителя МИД Ирана Нассера Канани, Тегеран предупредил западные страны о последствиях такого шага.

"Резолюцию одобрили несмотря на то, что Иран проводит самую прозрачную мирную ядерную программу в мире, если сравнивать с другими странами, которые находятся под наблюдением МАГАТЭ", - указал он.

Канани добавил, что резолюцию продвигали США и три европейские страны, чтобы "увеличить давление на Иран".

"Но Иран будет продолжать осуществлять свою мирную ядерную программу пропорционально своим потребностям и в соответствии со своими правами и обязательствами в рамках международных договоров", - отметил представитель МИД Ирана.

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az