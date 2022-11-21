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Социум 21.11.2022 12:50

Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов

В Азербайджане в январе-октябре 2022 года пенсионные платежи населению составили 4 млрд 114 млн манатов, что на 7% больше показателя 10 месяцев 2021 года, сообщает Минтруда и социальной защиты населения.

Как сообщалось ранее, на 1 ноября 2022 года среднемесячной размер пенсии в Азербайджане равен 371 манат.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, ПЕНСИИ, ВЫПЛАТЫ


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