В результате землетрясения в Индонезии погибли не менее 14 человек

В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Ява погибли как минимум 14 человек, пострадали 17, сообщает в понедельник Associated Press (AP).
В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии заявили, что в результате землетрясения пострадали десятки зданий, в том числе исламская школа-интернат, больница и другие государственные объекты. В агентстве отметили, что число жертв может возрасти.
Ранее Геологическая служба США сообщала, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на индонезийском острове Ява. По ее данным, очаг землетрясения находился близ города Чианджур.
AP отмечает, что в Индонезии часто происходят подземные толчки, однако они редко ощущаются в столице страны городе Джакарта.
В это раз в столице раскачивались многоэтажные здания, некоторые жильцы были эвакуированы.
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