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Бизнес и законодательство 21.11.2022 13:32

Антимонопольная служба Азербайджана открыла дело в отношении 5 компаний, занимающихся продажей чая

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана открыла дело в отношении ряда компаний по фактам нарушения антимонопольного законодательства на рынке реализации чая.

Согласно сообщению Службы, в ходе расследования выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства компаниями «Sun Tea Çay Fabriki», «Sun Food», «Veysəloğlu», «Qida XX» и «Best-Tarım».

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЛУЖБА, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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