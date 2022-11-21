Антимонопольная служба Азербайджана открыла дело в отношении 5 компаний, занимающихся продажей чая

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана открыла дело в отношении ряда компаний по фактам нарушения антимонопольного законодательства на рынке реализации чая. Согласно сообщению Службы, в ходе расследования выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства компаниями «Sun Tea Çay Fabriki», «Sun Food», «Veysəloğlu», «Qida XX» и «Best-Tarım». Б.Рустамбеков

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