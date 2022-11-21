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Регион 21.11.2022 13:36

Турецкий приграничный город обстреляли ракетами из Сирии, есть жертвы

Турецкий город Каркамыш подвергся ракетному обстрелу с сирийской территории, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на власти провинции Газиантеп.

По их данным, по Каркамышу, который находится на границе с Сирией, выпустили пять ракет.

Отмечается, что два человека погибли, еще шесть пострадали.

Турецкая сторона возложила ответственность за обстрел на сирийские курдские формирования.

Накануне сообщалось, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, РАКЕТЫ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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