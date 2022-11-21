Дагестан заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в АПК, туризме - Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном в сферах АПК и туризма.

«Для нас Азербайджан – самый близкий сосед. За долгие годы между нашими народами сложились не просто культурные и экономические связи, но и крепкие дружественные отношения», - сказал Меликов, комментируя итоги встреч и переговоров в Баку в рамках межрегионального форума.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на телеграмм-канал Меликова, по его мнению, большие перспективы имеются в реализации совместных проектов по развитию яхтенного и круизного туризма на Каспии. «Дагестан отлично подходит для создания Каспийского прибрежного кластера. И если мы разработаем интересный маршрут, он обязательно привлечет внимание путешественников», - отметил он.

Огромные возможности, по его мнению, также открывает международный транспортный коридор «Север-Юг».

«Азербайджан остаётся основным торговым партнером Дагестана: объемы торговли ежегодно составляют не менее 30% внешнеторгового оборота республики. Но это не предел, мы можем ещё больше расширять промышленные связи, особенно это касается агропромышленного комплекса. В ближайшее время с представителями Азербайджана будем более конкретно обсуждать эти вопросы. Мы понимаем, что Дагестан сегодня играет важную роль в отношениях между двумя странами и готовы к плодотворной совместной работе», - подчеркнул он.

Меликов отметил заинтересованность азербайджанской стороны развивать сотрудничество с Дагестаном во всех областях социальной сферы и экономики, прежде всего – в туризме.

Р.Ахмедов