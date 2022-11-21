Путин встретится с Пашиняном в Ереване 23 ноября - Песков

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита ОДКБ в Ереване. "Да, она (встреча) планируется, конечно", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос, встретится ли Путин с Пашиняном в Ереване в рамках саммита ОДКБ. На уточняющий вопрос, пройдет ли встреча 23 ноября, пресс-секретарь президента ответил утвердительно.

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