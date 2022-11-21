Велиев и Брусдал обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев 21 ноября встретился в Баку с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом.
Брусдал находится с визитом в Азербайджане в рамках «Дней НАТО», которые продлятся до 25 ноября, сообщает Минобороны.
«Велиев на встрече отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей ВС Азербайджана в различных программах НАТО», - отметил он.
Он также рассказал о работе, проводимой Минобороны, на освобожденных территориях Азербайджана в послевоенный период.
«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также направления совместной деятельности по противодействию существующим и возможным угрозам. Велиев высоко оценил вклад альянса в подготовку азербайджанских подразделений в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО», - добавил он.
Брусдал, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценил активное участие Азербайджана в борьбе с терроризмом, деятельность азербайджанских военных в штабах НАТО, а также профессионализм, продемонстрированный ими в международных миротворческих миссиях.
«На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает Минобороны.
Р.Ахмедов
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