Велиев и Брусдал обсудили сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев 21 ноября встретился в Баку с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом.

Брусдал находится с визитом в Азербайджане в рамках «Дней НАТО», которые продлятся до 25 ноября, сообщает Минобороны.

«Велиев на встрече отметил развитие связей между Азербайджаном и НАТО, а также активное участие представителей ВС Азербайджана в различных программах НАТО», - отметил он.

Он также рассказал о работе, проводимой Минобороны, на освобожденных территориях Азербайджана в послевоенный период.

«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также направления совместной деятельности по противодействию существующим и возможным угрозам. Велиев высоко оценил вклад альянса в подготовку азербайджанских подразделений в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО», - добавил он.

Брусдал, в свою очередь, подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером НАТО, высоко оценил активное участие Азербайджана в борьбе с терроризмом, деятельность азербайджанских военных в штабах НАТО, а также профессионализм, продемонстрированный ими в международных миротворческих миссиях.

«На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает Минобороны.

Р.Ахмедов