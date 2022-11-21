Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана

Силы иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли в понедельник удары с применением беспилотников и ракет по территории Иракского Курдистана.

Иранские СМИ цитируют заявление КСИР, в котором говорится, что в понедельник "сухопутные войска Корпуса нанесли новую серию ударов по остающимся базам и центрам антииранских террористических сепаратистских групп в Иракском Курдистане". "В результате ударов были уничтожены намеченные цели, и террористам был нанесен тяжелый урон", - говорится в заявлении.

В Иракском Курдистане базируется ряд оппозиционных иранских групп, которых Тегеран обвиняет в причастности к организации беспорядков в стране.

Последний раз силы КСИР атаковали базы оппозиции 14 ноября, а до этого - в октябре и в конце сентября.