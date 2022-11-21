Finnair сократит почти 150 сотрудников из-за запрета полетов над Россией

Финская авиакомпания Finnair Oyj сократит почти 150 сотрудников из-за запрета на полеты над территорией России.
"Из-за сильных изменений в операционной среде Finnair, вызванных закрытием авиапространства над РФ, авиакомпания сократит 90 рабочих мест в Финляндии", - говорится в сообщении авиаперевозчика, опубликованном в понедельник.
За пределами Финляндии Finnair планирует уволить еще порядка 57 работников. Процесс сокращения, как ожидается, завершится к концу февраля 2023 года.
В то же время Finnair отметила, что она в будущем намерена предложить некоторым потерявшим работу сотрудникам новые позиции в компании.
Основная стратегия финского авиаперевозчика заключалась в организации рейсов, соединяющих Европу и Азию, через территорию России. Однако Россия в конце февраля закрыла свое воздушное пространство для западных авиакомпаний в ответ на аналогичные действия Запада на фоне событий на Украине. В результате Finnair пришлось перестраивать маршруты, а полеты между Европой и Азией стали более длительными и менее рентабельными.
Общий штат сотрудников Finnair по всему миру насчитывает порядка 5,3 тыс. человек.
Акции авиакомпании падают на 4,2% на торгах в Хельсинки в понедельник.
Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан
Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов
В Азербайджане в октябре в эксплуатацию сдали почти 900 тыс. кв. м. жилья
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Евросоюз отметил отсутствие конкурентной среды на президентских выборах в Казахстане
Молдова дополнительно получит от ЕС 100 млн евро - Макрон
Отправка трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ по оргнабору сократилась в 3,4 раза
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными до 13%
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают