Посол Азербайджана в Кувейте вручил копию верительных грамот главе МИД

Посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов вручил копию своих верительных грамот министру иностранных дел шейху Салиму Абдулле Аль-Джабир Аль-Сабаху, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии. Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года подписал распоряжение о назначении Эмиля Керимова на пост посла в Кувейте. Х.Насирзаде

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