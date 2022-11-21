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Внешняя политика 21.11.2022 15:38

Посол Азербайджана в Кувейте вручил копию верительных грамот главе МИД

Посол Азербайджана в Кувейте Эмиль Керимов вручил копию своих верительных грамот министру иностранных дел шейху Салиму Абдулле Аль-Джабир Аль-Сабаху, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии.

Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 августа 2022 года подписал распоряжение о назначении Эмиля Керимова на пост посла в Кувейте.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПОСОЛ, КУВЕЙТ, ГРАМОТЫ


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