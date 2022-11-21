Эрдоган не исключает, что Турция начнет сухопутную операцию против курдов на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может не ограничиться авиаударами по позициям военизированных курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную операцию, сообщают турецкие СМИ.

"Нет никаких сомнений в том, что эта операция будет ограничений только воздушной операцией", - сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер указал, что Анкара не ставит в известность США или Россию относительно своих планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, и в дальнейшем Анкара сохранит именно такой подход.