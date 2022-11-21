Эрдоган не исключает, что Турция начнет сухопутную операцию против курдов на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может не ограничиться авиаударами по позициям военизированных курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную операцию, сообщают турецкие СМИ.
"Нет никаких сомнений в том, что эта операция будет ограничений только воздушной операцией", - сказал Эрдоган.
Ранее турецкий лидер указал, что Анкара не ставит в известность США или Россию относительно своих планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, и в дальнейшем Анкара сохранит именно такой подход.
Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан
Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана
Finnair сократит почти 150 сотрудников из-за запрета полетов над Россией
Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа
Цены на нефть снижаются на беспокойстве из-за новых антиковидных ограничений в КНР
В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов
В Азербайджане в октябре в эксплуатацию сдали почти 900 тыс. кв. м. жилья
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными до 13%
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают