МВФ: Литве необходимы экономические реформы, дополнительные источники дохода

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Литве в связи с высокой инфляцией гармонизировать фискальную и денежно-кредитную политику, применяя адресные меры поддержки.
Как говорится в сообщении Банка Литвы (Центробанк) и министерства финансов, такие рекомендации дала экспертная миссия МВФ, которая работала в Литве в течение недели.
МВФ также говорит о необходимости проводить реформы, направленные на увеличение экономического потенциала и рассматривать дополнительные устойчивые источники дохода.
По оценке фонда, для дальнейшего увеличения расходов на социальную защиту, решения долгосрочных задач и инвестиций в возобновляемую энергетику необходимо повышать качество государственных затрат и искать дополнительные источники поступлений в бюджет путем расширения налоговой базы за счет налогов на недвижимость и загрязнение окружающей среды.
МВФ положительно оценивает реакцию правительства на скачок цен на энергоносители, которая смягчила негативное воздействие на экономику и домохозяйства. При этом в сообщении подчеркивается, что меры поддержки ложатся большой нагрузкой на бюджет, поэтому предлагается рассмотреть в будущем более адресные меры.
Как говорится в сообщении, МВФ подчеркивает, что литовская экономика демонстрирует устойчивость перед лицом ценового шока на энергоносители, и будет расти в этом году быстрее, чем ожидалось.
Однако из-за высокой инфляции и ухудшения внешнего спроса экономический рост в 2023 году замедлится. Тем не менее рынок труда остается сильным, а уровень безработицы будет ниже, чем до пандемии. Это поддерживает быстрый рост заработной платы, однако способствует инфляционному давлению.
Фонд отмечает, что финансовая система Литвы характеризуется высокими показателями капитала и ликвидности - она должным образом подготовлена к ожидаемому замедлению экономического роста. Несмотря на рост процентных ставок, уровень просроченных кредитов значительно ниже среднего долгосрочного показателя.
По мнению МВФ, по мере того как развивается сектор финансовых технологий основное внимание следует по-прежнему уделять дальнейшему укреплению системы предотвращения отмывания денег.
Как сообщалось, в ноябре Европейская комиссия повысила прогноз по экономике Литвы на 2022 год на 0,6 процентного пункта - до 2,5%. Однако в 2023 году ожидается, что ВВП Литвы вырастет только на 0,5%, то есть гораздо меньше, чем ЕК предполагала в июле (2,5%).
Прогнозируется, что средняя согласованная инфляция в этом году составит 18,9% и начнет снижаться до 9,1% в 2023 году и 2,1% в 2024 году.
Дефицит бюджета прогнозируется в 2022 году в размере 1,9% ВВП, в 2023 году - 4,4% ВВП.
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