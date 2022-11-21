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Внешняя политика 21.11.2022 16:09

Азербайджан пресек провокацию Франции и Армении на саммите Франкофония - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о пресечении провокации, спланированной Францией и Арменией против Азербайджана на саммите Франкофония.

«Недавно была спланирована грязная провокация против Азербайджана в рамках организации Франкофония (19 ноября в Тунисе – ИФ), членом которой мы не являемся, но почему-то ее членом является Армения. Автором этой провокации была Франция, та Франция, которая сейчас покровительствует Армении. Друг друга (Франция и Армения – ИФ) называют сестрами. Они могли называть друг друга братьями, но почему-то говорят сестра. Подготовленный на саммите первоначальный вариант резолюции основывался исключительно на антиазербайджанских тезисах и полностью противоречил истине. Но все антиазербайджанские тезисы были исключены (из резолюции – ИФ), благодаря усилиям наших друзей из организации Франкофония - они наши друзья в прямом смысле этого слова», - сказал Алиев в понедельник, выступая на конференции, посвященной 30-летию создания правящей партии «Йени Азербайджан».

Алиев подчеркнул, что «франко-армянский тандем не смог воспользоваться и этой возможностью (осуществить провокацию против Азербайджана – ИФ)». «То есть это показывает, что нашу репутацию в международных организациях и политику, которую мы проводим на международном уровне, ценят. Потому что мы всегда относимся к каждой работе с ответственностью», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ФРАНЦИЯ, АРМЕНИЯ


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