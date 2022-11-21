Страны ОДКБ не поддались на провокацию Армении против Азербайджана - Алиев

Попытки Армении столкнуть Азербайджан со странами-участниками Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провалились, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Даже в организациях, членами которых мы не являемся, у нас много друзей, и события последних лет и месяцев лишний раз это показывают. Например, Организация Договора о коллективной безопасности. Мы не являемся членом ОДКБ. Армения же является членом этой организации, и через эту организацию она намеревалась выдвинуть необоснованные претензии к Азербайджану, а по сути хотела столкнуть страны, которые в нее входят, с Азербайджаном. Это большая провокация и большое преступление», - сказал Алиев в понедельник, выступая на конференции, посвященной 30-летию создания правящей партии «Йени Азербайджан».
По его словам, однако эта провокация Армении провалилась и страны ОДКБ не поддались на нее.
«(…) Это означает, что наших друзей в организации больше, чем у Армении. Почему отношение к Армении такое негативное? Потому что они везде лгут, и чтобы решить свои проблемы, у них, как говорится, не осталось двери, в которую они не постучали бы. Все это очевидно, все об этом знают», отметил он.
Алиев добавил, благодаря успешной внешней политике, Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене. «Азербайджан стал первой страной в СНГ, избранным в Совет Безопасности ООН (непостоянным членом - ИФ) при поддержке 155 стран, также был избран председателем Движения неприсоединения, успешно работает в рамках Организации исламского сотрудничества и Организации тюркских государств», - подчеркнул президент Азербайджана.
Х.Насирзаде
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