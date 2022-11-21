Объем ВВП Азербайджана по итогам 2022г будет рекордным – Алиев

В 2022 году номинальный объем ВВП Азербайджана достигнет рекордных 130 млрд манатов (около $76,5 млрд), заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Мы провели глубокие экономические реформы и работа, проделанная в этой области за последние 19 лет, очевидна. Достаточно сказать, что наша экономика, начиная с 2003 года выросла более чем в 3 раза. Прогноз на конец года говорит о том, что экономика (номинальный ВВП – ИФ) составит 130 млрд манатов. Это рекордный показатель», - сказал Алиев в понедельник, выступая на мероприятии, посвященном 30-летию создания правящей партии «Йени Азербайджан».
Глава государства подчеркнул, что успешная финансово-экономическая политика стране позволила значительно снизить внешний долг. «Это большое преимущество как для сегодняшнего дня, так и для будущих поколений. Сегодня, потому что наш кредитный рейтинг улучшается, а в будущем – оно (бремя – ИФ) не ляжет на плечи будущих поколений», - сказал Алиев.
Он также отметил, что в результате проведенных реформ, Азербайджан до конца текущего года снизит долю внешнего долга к ВВП до 10%.
«Что касается валютных резервов, то они в 8 раз превышают наш внешний долг. То есть этими показателями могут гордиться только единицы», - подчеркнул президент.
В то же время Алиев отметил, что в экономической сфере еще предстоит решить ряд вопросов. «Это обеспечение прозрачности экономики, борьба с нелицеприятными ситуациями, существенное сокращение масштабов теневой экономики, улучшение бизнес-среды, более серьезная борьба с монополиями», - сказал президент.
Алиев подчеркнул, что сегодня в государственных компаниях внедряются современные стандарты корпоративного управления.
«Уверен, что проводимые сегодня экономические реформы уже в ближайшее время создадут для нас дополнительные возможности. Нам обязательно понадобится сильная экономика, чтобы за свой счет восстановить Карабах и Восточный Зангезур и достичь всех целей», - сказал глава государства.
Алиев отметил, что страны, которые экономически зависят от других стран или же от международных финансовых институтов, испытывают трудности в проведении самостоятельной политики: «Мы же всегда хотели, чтобы наша политика отражала только волю народа. Мы хотели, чтобы никакая внешняя сила не влияла на нашу волю, и чтобы у нее не было такой возможности. Поэтому экономическая мощь, экономическая независимость является фундаментом для деятельности во всех других сферах».
Б.Рустамбеков
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