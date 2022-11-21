Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум в понедельник подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд крон ($195,2 млн по текущему курсу) на закупку предстоящей зимой природного газа.
Согласно сообщению на сайте норвежского правительства, финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). От имени банка соглашение подписал в понедельник в Осло его первый вице-президент Юрген Ригтеринк.
"Украина обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке природного газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером в закупках газа. Важно направлять поддержку через авторитетную международную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - сказал министр финансов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-релизе отмечается, что формальным получателем газа на Украине будет НАК "Нафтогаз Украины". Платежи будут проводиться напрямую европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и будут выставлять счета за поставленный ими объем.
Как говорится в сообщении на сайте ЕБРР, Норвегия как один из основателей банка и надежный партнер-донор согласилась предоставить грант в размере 2 млрд крон в дополнение к кредиту ЕБРР для "Нафтогаза" в размере 300 млн евро.
"Чтобы удовлетворить самые насущные экономические потребности Украины, ЕБРР уделяет приоритетное внимание торговому финансированию, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуре, продовольственной безопасности и предоставлению ликвидности фармацевтической промышленности. Инвестиции во всех областях предполагают донорскую поддержку со стороны таких партнеров, как Норвегия, США, ЕС, Германия, Великобритания и Канада", - отмечает ЕБРР.
Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан
Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов
В Азербайджане в октябре в эксплуатацию сдали почти 900 тыс. кв. м. жилья
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Эрдоган не исключает, что Турция начнет сухопутную операцию против курдов на севере Сирии
Силы КСИР Ирана нанесли удары по территории Иракского Курдистана
Турция продолжит свои операции в Сирии и Ираке без уведомления США или России - Эрдоган
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными до 13%
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают