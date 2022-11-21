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ТЭК 21.11.2022 17:04

Норвегия предоставит Украине почти $200 млн на закупку газа

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволл Ведум в понедельник подписал соглашение о предоставлении Украине финансирования в размере 2 млрд крон ($195,2 млн по текущему курсу) на закупку предстоящей зимой природного газа.

Согласно сообщению на сайте норвежского правительства, финансирование будет направлено через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). От имени банка соглашение подписал в понедельник в Осло его первый вице-президент Юрген Ригтеринк.

"Украина обратилась к Норвегии за поддержкой в закупке природного газа этой зимой. Время имеет решающее значение, и мы очень рады тому, что ЕБРР будет нашим партнером в закупках газа. Важно направлять поддержку через авторитетную международную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - сказал министр финансов, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что формальным получателем газа на Украине будет НАК "Нафтогаз Украины". Платежи будут проводиться напрямую европейским поставщикам газа, которые получили предварительное одобрение и будут выставлять счета за поставленный ими объем.

Как говорится в сообщении на сайте ЕБРР, Норвегия как один из основателей банка и надежный партнер-донор согласилась предоставить грант в размере 2 млрд крон в дополнение к кредиту ЕБРР для "Нафтогаза" в размере 300 млн евро.

"Чтобы удовлетворить самые насущные экономические потребности Украины, ЕБРР уделяет приоритетное внимание торговому финансированию, энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуре, продовольственной безопасности и предоставлению ликвидности фармацевтической промышленности. Инвестиции во всех областях предполагают донорскую поддержку со стороны таких партнеров, как Норвегия, США, ЕС, Германия, Великобритания и Канада", - отмечает ЕБРР.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


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