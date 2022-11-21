Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанских военных со стороны незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе.

«21 ноября с 10:00 до 14:25 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Физулинского и Ходжавендского районов», - отмечается в информации.

Ведомство подчеркивает, что подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Х.Насирзаде