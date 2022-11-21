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Здравоохранение 21.11.2022 16:52

В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 975, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 31 случай.

За сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 973 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 753 человека (+3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 249 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 975 тестов на коронавирус против 1 тыс. 620 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 358 тыс. 931 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID-19, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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