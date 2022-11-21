В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 823 тыс. 975, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 31 случай.

За сутки зарегистрирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 973 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 813 тыс. 753 человека (+3 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 249 человек.

За сутки медики провели 1 тыс. 975 тестов на коронавирус против 1 тыс. 620 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 358 тыс. 931 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков