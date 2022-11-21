Цены на нефть снижаются на беспокойстве из-за новых антиковидных ограничений в КНР

Цены на нефть продолжают снижаться днем в понедельник на опасениях трейдеров из-за сокращения спроса на фоне очередного ужесточения антиковидных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 составляет $87,27 за баррель, что на $0,35 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,89 за баррель, что на $0,22 (0,27%) меньше итогового значения сессии в пятницу.

В центре внимания рынка находится риторика китайских властей в отношении борьбы с распространением COVID-19. Инвесторы обеспокоены тем, что Пекин может пойти на очередное ужесточение мер на фоне роста случаев заболеваемости, что приведет к падению спроса на энергоресурсы и ухудшению ситуации в одной из крупнейших экономик мира.

За минувшие выходные в столице Китая, Пекине, впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода от последствий коронавируса, пишет Bloomberg. В китайском городе Гуанчжоу власти закрыли крупнейший район Байюнь в попытке сдержать вспышку заболеваемости, сообщили чуть ранее журналисты Associated Press.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз цен на нефть на четвертый квартал текущего года на $10, до $100 за баррель. Свои действия эксперты мотивировали такими факторами, как опасения относительно состояния китайской экономики и введение потолка цен на российскую нефть.

"Рынок не зря переживает по поводу фундаментальных показателей из-за значительного числа случаев заболевания коронавирусом в Китае и отсутствия ясности по поводу внедрения потолка цен на уровне G7", - написали аналитики.