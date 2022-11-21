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21.11.2022 17:01

Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank

Приближаются дни скидок и Новый год. Yelo Bank поддерживает вас в реализации ваших планов и предлагает выгодный потребительский кредит на выгодных условиях.

Максимальная сумма составляет 50 000 манатов, а годовая процентная ставка по начинается от 13% сроком до 48 месяцев. Это предложение – реальная возможность реализовать отложенные планы! Срочно нужен кредит? Вместо того, чтобы идти в филиал банка и стоять в очереди, вы можете заказать потребительский кредит онлайн через приложение Yelo. Главное преимущество заказа через приложение в том, что благодаря автоматизированному скоринговому сервису заявка на кредит обрабатывается в течении 2 минут без человеческого фактора. Для клиентов, у которых нет карты Yelo, средства доставляются на их адрес в виде карты. Тем, у кого есть карта Yelo Bank, кредит переводится на карточный счет. Следует отметить, что Банк также предлагает возможность получения кредита без поручителя и без комиссии. Отправьте заявку на получение кредита онлайн: https://bit.ly/ylkwlq


С приложением Yelo также можно заказать карту, отправить деньги по номеру мобильного, перевести деньги за границу, а также при мощи Apple Pay, Google Pay и т.д. вы сможете решать банковские операции одним касанием.


Есть дополнительные вопросы о банковских услугах, в том числе про потребительский кредит - https://www.yelo.az/ru/individuals/loans/? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

YeloBankЯркийБанкинг!

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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