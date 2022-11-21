ЕС пошел на компромисс ради сохранения Парижского соглашения по климату

Евросоюз согласился на компромисс, сложившийся на конференции ООН по климату COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), чтобы сохранить Парижское соглашение и защитить тех, кто наиболее подвержен изменениям климата, заявила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"После недели сложных переговоров решительные и совместные европейские усилия помогли заключить трудную сделку, чтобы сохранить цели Парижского соглашения", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике ЕК по итогам завершившейся накануне конференции COP27.

Дипломатические действия ЕС, отмечается в документе, также позволили прийти к "новым сбалансированным договоренностям о финансировании с расширенной донорской базой помощи уязвимым сообществам, чтобы они смогли справиться с потерями и ущербом, вызванными изменением климата".

Как считают в Брюсселе, Европейская комиссия продемонстрировала в Шарм-эль-Шейхе свои амбициозные цели, но также и гибкость, чтобы сохранить согласие по ограничению глобального потепления в 1,5 градуса по Цельсию.

В коммюнике сообщается, что стороны согласились с тем, что ограничение глобального потепления до 1,5 градуса требует быстрого и устойчивого сокращения всемирных выбросов парниковых газов на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

"Конференция COP27 подтвердила, что мир не отступит от Парижского соглашения, и стала важным шагом на пути к климатической справедливости. Однако наука ясно говорит о том, что для сохранения пригодности планеты для жизни требуется гораздо больше. Столь же ясно и то, что ЕС сыграл ключевую роль в Шарм-эль-Шейхе и не откажется от своих внутренних и международных действий по борьбе с изменением климата", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.