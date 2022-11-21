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Внешняя политика 21.11.2022 17:22

Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с вице-премьером, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи Байрамов отметил важную роль визитов высокого и высшего уровня в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе беседы подчеркнута важность дальнейшего расширения существующих отношений многопланового стратегического партнерства и политического диалога между двумя странами в рамках «Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией».

Кроме этого, стороны обсудили подготовку к проведению в Баку очередного заседания азербайджано-итальянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Таяни, в свою очередь, подчеркнул, что удовлетворен уровнем стратегического диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Италией. Он также отметил, что помимо энергетики имеются широкие перспективы для сотрудничества в сфере образования и культуры.

«Стороны с удовлетворением отметили наличие эффективных связей между Азербайджаном и Италией в экономической сфере, в частности, Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, а Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Италию. Кроме этого, подчеркнута важность Южного газового коридора и входящего в него газопровода TAP в рамках расширения сотрудничества в сфере энергетики», - подчеркивается в информации.

«В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Байрамов также пригласил Таяни посетить Азербайджан, подчеркивает МИД.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ИТАЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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