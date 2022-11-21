Отправка трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ по оргнабору сократилась в 3,4 раза

В рамках оргнабора на работу в Россию за 9 месяцев текущего года направлены около 25 тыс. граждан Узбекистана против почти 84,6 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба агентства по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений страны.

"За десять месяцев текущего года осуществлен организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 24 985 граждан Узбекистана", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что за десять месяцев 2021 года в рамках оргнабора из Узбекистана в Россию выехали 84 574 тысячи граждан. Таким образом, отправка снизилась в 3,4 раза.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.

На 1 января 2022 года в РФ работали 1,2 млн граждан Узбекистана, или около 70% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.