Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в деятельности на посту президента во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в реализации реформ. Токаев выразил Алиеву признательность за внимание и поздравления», - отмечается в информации.
В ходе беседы стороны отметили успешную реализацию договоренностей, достигнутых на последних официальных встречах.
Токаев также пригласил Алиева посетить Казахстан с официальным визитом и приглашение было принято азербайджанским лидером.
«Президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.
Х.Насирзаде
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