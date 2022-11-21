Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Внешняя политика 21.11.2022 17:40

Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в деятельности на посту президента во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в реализации реформ. Токаев выразил Алиеву признательность за внимание и поздравления», - отмечается в информации.

В ходе беседы стороны отметили успешную реализацию договоренностей, достигнутых на последних официальных встречах.

Токаев также пригласил Алиева посетить Казахстан с официальным визитом и приглашение было принято азербайджанским лидером.

«Президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ТОКАЕВ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на выборах президента Казахстана Токаев: Казахстан считает Азербайджан своим союзником и стратегическим партнером Президенты Азербайджана и Казахстана подписали декларацию об углублении союзнического взаимодействия Президенты Азербайджана и Казахстана провели переговоры в формате тет-а-тет Алиев анонсировал визит в августе в Азербайджан президента Казахстана Алиев пригласил Токаева посетить с визитом Азербайджан

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az