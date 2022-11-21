Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Алиев поздравил Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему новых успехов в деятельности на посту президента во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в реализации реформ. Токаев выразил Алиеву признательность за внимание и поздравления», - отмечается в информации.

В ходе беседы стороны отметили успешную реализацию договоренностей, достигнутых на последних официальных встречах.

Токаев также пригласил Алиева посетить Казахстан с официальным визитом и приглашение было принято азербайджанским лидером.

«Президенты обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Х.Насирзаде