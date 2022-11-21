Lufthansa намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек до конца 2023 года

Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек.

Как сообщил авиаперевозчик, в понедельник стартовала масштабная кампания по найму новых работников.

Lufthansa трудоустроит специалистов более чем в 43 областях, в первую очередь техников, IT-специалистов, юристов, пилотов и бортпроводников.

Вакансии будут открыты во Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, а также в Цюрихе, Вене и Брюсселе.

Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор ранее заявлял, что авиакомпания планировала прием новых сотрудников на фоне восстановления сектора авиаперевозок после пандемии коронавируса.

Кампания по расширению штата, как ожидается, продлится до конца 2023 года.

Котировки акций Lufthansa снижаются на 0,3% на торгах во Франкфурте в понедельник. С начала года капитализация немецкой авиакомпании выросла на 18,4%, до 8,8 млрд евро.