Lufthansa намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек до конца 2023 года

Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек.
Как сообщил авиаперевозчик, в понедельник стартовала масштабная кампания по найму новых работников.
Lufthansa трудоустроит специалистов более чем в 43 областях, в первую очередь техников, IT-специалистов, юристов, пилотов и бортпроводников.
Вакансии будут открыты во Франкфурте, Мюнхене, Гамбурге, а также в Цюрихе, Вене и Брюсселе.
Главный исполнительный директор Lufthansa Карстен Шпор ранее заявлял, что авиакомпания планировала прием новых сотрудников на фоне восстановления сектора авиаперевозок после пандемии коронавируса.
Кампания по расширению штата, как ожидается, продлится до конца 2023 года.
Котировки акций Lufthansa снижаются на 0,3% на торгах во Франкфурте в понедельник. С начала года капитализация немецкой авиакомпании выросла на 18,4%, до 8,8 млрд евро.
Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан
Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов
В Азербайджане в октябре в эксплуатацию сдали почти 900 тыс. кв. м. жилья
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Главы Минобороны ФРГ и Польши договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot
Евросоюз отметил отсутствие конкурентной среды на президентских выборах в Казахстане
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными до 13%
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают