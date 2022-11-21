Нефть резко дешевеет на информации об обсуждении ОПЕК увеличения добычи

Цены на нефть теряют порядка 5% на торгах в понедельник на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 составляет $83,55 за баррель, что на $4,07 (4,65%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали в цене на $3,81 (4,76%), до $76,27 за баррель.

По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия и ее коллеги по ОПЕК, которые будут участвовать в очередном заседании ОПЕК+ 4 декабря, обсудят возможность увеличения квоты на добычу в объеме до 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Такой шаг помог бы Эр-Рияду преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить приток нефти на мировой рынок в условиях ограничений для поставок российского сырья, пишет WSJ.