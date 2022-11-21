Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 81.64 -3.95 Brent 89.78 -3.08

Транспорт и связь 21.11.2022 20:15

Астана предлагает странам Центральной Азии и ЕС ввести сквозную тарифную ставку на перевозку грузов

Казахстан предложил странам Центральной Азии и Евросоюзу создать "зеленый коридор", предусматривающий сквозную тарифную ставку на перевозку грузов, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным пресс-службы, глава министерства Каирбек Ускенбаев принял участие в международной конференции по вопросам взаимосвязей стран ЕС и Центральной Азии в рамках новой стратегии Евросоюза "Глобальные ворота" (Global Gateway), которая прошла в Узбекистане на прошлой неделе.

В своем выступлении министр, в частности, "предложил создать "зеленый коридор", предусматривающий сквозную тарифную ставку на перевозку грузов, и сформировать "цифровой транспортный коридор", который позволит обеспечить бесшовный обмен перевозочными документами и доступ к международным рынкам".

"Данные предложения, по мнению министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, позволят установить стабильное и безопасное сообщение между странами Европейского союза и Центральной Азии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ускенбаев проинформировал участников конференции о показателях перевозок Казахстана и планируемых министерством проектах до 2025 года, в том числе о создании контейнерного хаба в порту Актау, строительстве вторых железнодорожных путей на участке Достык-Мойынты, расширении торгового флота, а также о намерениях увеличить объемы транзита грузов через Казахстан до 10 млн тонн в год.

По территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, из них 5 железнодорожных и 6 автомобильных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕВРОПА, ПЕРЕВОЗКИ, ТАРИФ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az