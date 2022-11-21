Астана предлагает странам Центральной Азии и ЕС ввести сквозную тарифную ставку на перевозку грузов

Казахстан предложил странам Центральной Азии и Евросоюзу создать "зеленый коридор", предусматривающий сквозную тарифную ставку на перевозку грузов, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным пресс-службы, глава министерства Каирбек Ускенбаев принял участие в международной конференции по вопросам взаимосвязей стран ЕС и Центральной Азии в рамках новой стратегии Евросоюза "Глобальные ворота" (Global Gateway), которая прошла в Узбекистане на прошлой неделе.

В своем выступлении министр, в частности, "предложил создать "зеленый коридор", предусматривающий сквозную тарифную ставку на перевозку грузов, и сформировать "цифровой транспортный коридор", который позволит обеспечить бесшовный обмен перевозочными документами и доступ к международным рынкам".

"Данные предложения, по мнению министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, позволят установить стабильное и безопасное сообщение между странами Европейского союза и Центральной Азии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Ускенбаев проинформировал участников конференции о показателях перевозок Казахстана и планируемых министерством проектах до 2025 года, в том числе о создании контейнерного хаба в порту Актау, строительстве вторых железнодорожных путей на участке Достык-Мойынты, расширении торгового флота, а также о намерениях увеличить объемы транзита грузов через Казахстан до 10 млн тонн в год.

По территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, из них 5 железнодорожных и 6 автомобильных.