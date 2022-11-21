Саудовская Аравия не обсуждает с ОПЕК+ наращивание добычи нефти

Саудовская Аравия не обсуждает с другими производителями нефти увеличение добычи на 500 тыс. б/с, напротив, не исключает в перспективе ее сокращения для балансировки спроса и предложения, приводит слова министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана государственное агентство Саудовской Аравии SPA.

"Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман категорически опровергает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с", - говорится в сообщении.

"Хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство бен Сальмана.

Сообщение о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи нефти, опубликовал в понедельник Wall Street Journal. По данным издания, такой шаг помог бы преодолеть разногласия с администрацией президента США Джо Байдена и сохранить поток нефти на фоне новых попыток сдержать российскую нефтяную промышленность.

На заседании 5 октября ОПЕК+ решил снизить квоту с ноября на 2 млн б/с, предполагая, что в реальности снижение составит 1-1,1 млн б/с. Тогда альянс решил быть проактивным, видя потенциальное сокращение спроса на нефть на рынке.