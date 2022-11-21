Главы Минобороны ФРГ и Польши договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
"Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter ", - приводит журнал "Штерн" слова Ламбрехт после ее телефонного разговора с министром обороны Польши.
При этом, отмечает "Штерн", эксперты теперь будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.
В свою очередь Блащак заявил, что пока неясно, какие именно версии ЗРК Patriot намерена направить Германия в Польшу, в каком количестве и когда. Министр добавил, что в связи с этим Варшава ждет подробностей от Берлина.
Токаев пригласил Алиева посетить Казахстан
Байрамов обсудил с новым главой МИД Италии двустороннюю повестку
Армянские НВФ вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в Карабахе - Минобороны Азербайджана
ОАЭ отрицает, что вовлечена в переговоры с членами ОПЕК+ о росте квот на добычу
Lufthansa намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек до конца 2023 года
Саудовская Аравия не обсуждает с ОПЕК+ наращивание добычи нефти
В Азербайджане выявлен 21 новый случай заражения COVID-19
Пенсионные выплаты населению Азербайджана за 10 мес. превысили 4 млрд манатов
В Азербайджане в октябре в эксплуатацию сдали почти 900 тыс. кв. м. жилья
Азерсу приостановил водоснабжение двух населенных пунктов в Гейгельском районе из-за долгов жителей в 150 тыс. манатов
ИВ Сумгайыта направит 810 тыс. манатов на текущий ремонт полигона отходов
Азеришыг направит почти 3,5 млн манатов на работы в Агджабединском районе
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредит до 50 000 манатов на ваши планы от Yelo Bank
Завершился первый этап профессиональных тренингов “Nar”для люди с ограниченным слухом
ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам наличными до 13%
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают