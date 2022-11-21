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Дальнее зарубежье 21.11.2022 22:46

Главы Минобороны ФРГ и Польши договорились разместить на польской территории ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что достигла соглашения со своим польским коллегой Мариушем Блащаком о переброске из Германии в Польшу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Я договорилась с моим коллегой Мариушем Блащаком отправить в Польшу ЗРК Patriot и защитить польское воздушное пространство при помощи истребителей Eurofighter ", - приводит журнал "Штерн" слова Ламбрехт после ее телефонного разговора с министром обороны Польши.

При этом, отмечает "Штерн", эксперты теперь будут прорабатывать детали инициативы, а ФРГ и Польша должны будут согласовать ее с НАТО.

В свою очередь Блащак заявил, что пока неясно, какие именно версии ЗРК Patriot намерена направить Германия в Польшу, в каком количестве и когда. Министр добавил, что в связи с этим Варшава ждет подробностей от Берлина.

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Тэги: ФРГ, ПОЛЬША, ПВО, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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