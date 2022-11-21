ОАЭ отрицает, что вовлечена в переговоры с членами ОПЕК+ о росте квот на добычу

ОАЭ, близкий партнер Саудовской Аравии, отрицает, что ведет переговоры с кем-либо из членов-стран ОПЕК+ об изменении последних договоренностей, которые действуют до конца 2023 года, написал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в Twitter.
"ОАЭ отрицают, что вовлечены в какие-либо переговоры с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое действует до конца 2023 года", - заявил он.
"Мы остаемся приверженными цели ОПЕК+ по балансировке нефтяного рынка и поддержке любых решений для достижения этой цели", - подчеркнул министр.
В понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение квот на добычу нефти на величину до 500 тыс. баррелей в день, которое планируется принять на встрече ОПЕК+ 4 декабря.
Саудовская Аравия позднее опровергла ведение таких переговоров.
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