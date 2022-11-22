Число случаев COVID-19 в мире превысило 638,4 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 638 млн 433 тыс. 457, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 621 тыс. 979 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 98 млн 351 тыс. 547 и 1 млн 77 тыс. 225.
Индия - 44 млн 670 тыс. 940 и 530 тыс. 591.
Франция - 37 млн 576 тыс. 243 и 159 тыс. 378.
Бразилия - 34 млн 999 тыс. 495 и 688 тыс. 907 (данные на утро субботы минувшей недели, позднее не обновлялись).
Германия - 36 млн 247 тыс. 81 и 156 тыс. 812.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 850,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 294 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 414, в Бразилии - 3 тыс. 200, в Германии - 1 тыс. 869.
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