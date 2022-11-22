Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

21.11 $/bbl +/- WTI 79.73 -0.35 Brent 87.45 -0.17

ТЭК 22.11.2022 10:34

Иран обсуждает с Азербайджаном бартер электроэнергии

Министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабян заявил, что проект по синхронизации электрических сетей страны с Азербайджаном, Россией и Арменией находится в стадии реализации.

По его словам, которое приводит агентство Tasnim, завершена предварительная синхронизация электросетей России и Ирана.

«Синхронизация и подключение электрических сетей помогут стабилизировать энергосистему в Иране», - отметил он.

Министр добавил, что Тегеран занят развитием технических секторов проекта.

Меграбян также сообщил, что с этими странами обсуждается бартер электроэнергии: «Когда нам потребуется электроэнергия, мы можем импортировать ее из Азербайджана, Армении и Туркменистана», - сказал он, добавив, что в периоды, когда у Ирана есть избыток, он может экспортировать электроэнергию в другие страны.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ЭНЕРГЕТИКА


Похожие новости


Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе МИД Азербайджана осудил теракт в Иране Баку и Тегеран выступили против присутствия иностранных сил на Южном Кавказе - МИД Ирана Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили ситуацию на Южном Кавказе Раиси заявил о готовности Ирана стать посредником между Азербайджаном и Арменией Азербайджан, Россия, Иран и страны Центральной Азии подписали заявление о сотрудничестве в области транзита

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az