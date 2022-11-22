Иран обсуждает с Азербайджаном бартер электроэнергии

Министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабян заявил, что проект по синхронизации электрических сетей страны с Азербайджаном, Россией и Арменией находится в стадии реализации.

По его словам, которое приводит агентство Tasnim, завершена предварительная синхронизация электросетей России и Ирана.

«Синхронизация и подключение электрических сетей помогут стабилизировать энергосистему в Иране», - отметил он.

Министр добавил, что Тегеран занят развитием технических секторов проекта.

Меграбян также сообщил, что с этими странами обсуждается бартер электроэнергии: «Когда нам потребуется электроэнергия, мы можем импортировать ее из Азербайджана, Армении и Туркменистана», - сказал он, добавив, что в периоды, когда у Ирана есть избыток, он может экспортировать электроэнергию в другие страны.

Р.Ахмедов