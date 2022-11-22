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Бизнес и законодательство 22.11.2022 11:13

В Азербайджан в 2022г из ХМАО-Югры отправили свыше 6 тыс. кубометров пиломатериалов

С начала 2022 года из ХМАО-Югры (РФ) в Азербайджан отправлено свыше 60 партий пиломатериалов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, общий вес отправленных в Азербайджан пиломатериалов превысил 6 тыс. кубометров.

Основной объем экспорта приходится на пиломатериалы обрезные хвойных пород из сосны и ели обыкновенной, а также из пихты сибирской.

Р.Ахмедов

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Тэги: РФÇПИЛОМАТЕРИАЛЫ

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