В Азербайджан в 2022г из ХМАО-Югры отправили свыше 6 тыс. кубометров пиломатериалов

С начала 2022 года из ХМАО-Югры (РФ) в Азербайджан отправлено свыше 60 партий пиломатериалов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, общий вес отправленных в Азербайджан пиломатериалов превысил 6 тыс. кубометров. Основной объем экспорта приходится на пиломатериалы обрезные хвойных пород из сосны и ели обыкновенной, а также из пихты сибирской. Р.Ахмедов

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