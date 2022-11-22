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Внешняя политика 22.11.2022 11:20

Алиев: обеспечение мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией – требование времени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал требованием эпохи и времени обеспечение мира и безопасности между Баку и Ереваном на основе международного права и принципа справедливости.

«Исторический опыт показывает, что конфликты не могут длиться вечно. Обеспечение мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией на основе международного права, принципа справедливости - требование эпохи и времени», - говорится в обращении Алиева к участникам проходящей во вторник в Баку специальной конференции Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «Мир и безопасность: роль политических партий».

Алиев отметил, что в современный период, «когда формируется новый мировой порядок, сопровождающийся серьезными потрясениями в системе международных отношений, возникла необходимость переоценки политическими партиями и международными организациями собственных позиций и возможностей влиять на события на различных уровнях».

Президент Азербайджана подчеркнул, что среди современных глобальных вызовов, с которыми сталкиваются государства, проблемы мира и безопасности являются одними из наиболее актуальных вопросов, затрагивающих все сферы и участников международных отношений.

«Это также является чувствительным и приоритетным вопросом для Азербайджана, который выполнил требования четырех резолюций Совета безопасности ООН, не выполнявшиеся почти 30 лет, освободив по итогам Второй Карабахской войны свои территории от оккупации в 2020 году и положив конец военной агрессии, от которой он пострадал за много лет», - подчеркнул Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МИР


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