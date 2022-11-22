Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели свыше $48 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $48,1 млн.
На аукционе 17 ноября ЦБА продал банкам инвалюты на $42,6 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $48,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В январе-октябре 2022 года ГНФАР на аукционах продал инвалюты на сумму $4 млрд 179,2 млн (спад на 13,7% по сравнению с январем-октябрем 2021 года - ИФ).
В 2021 году ГНФАР на валютных аукционах продал $6 млрд 679 млн (спад на 8,6% по сравнению с показателем 2020 года - ИФ).
Б.Рустамбеков
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