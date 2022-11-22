Иран заявил о начале производства обогащенного до 60% урана в Фордо

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила о старте производства обогащенного до 60% урана на ядерном объекте в Фордо в ответ на критикующую Тегеран резолюцию МАГАТЭ, сообщает во вторник агентство "Мехр".

По данным ОАЭИ, производство обогащенного до 60% урана ранее в Фордо не проводилось. При этом производство такого урана продолжается на объекте в Натанзе, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах. В МИД Ирана раскритиковали резолюцию, назвав ее "нелогичной и деструктивной" мерой. Тегеран предупредил западные страны о последствиях такого шага.

По данным МАГАТЭ, в сентябре у Ирана было накоплено 55,6 кг обогащенного до 60% урана. Запасы высокообогащенного урана в Иране за три месяца выросли на 29%, и Тегеран продолжает закладывать основу для значительного расширения своих мощностей по производству ядерного топлива.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.