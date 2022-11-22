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СНГ 22.11.2022 13:15

Лукашенко на сессии ОДКБ озвучит приоритетные направления работы Организации под председательством Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Армению планирует озвучить приоритетные направления деятельности ОДКБ под председательством республики в 2022-2023, сообщил во вторник близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"С учетом перехода председательства в ОДКБ к Беларуси в 2022-2023 годах Александр Лукашенко озвучит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия", - говорится в сообщении.

В среду в Ереване Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

В сообщении также отмечается, что "лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период. Участники саммита также рассмотрят широкий перечь вопросов, касающихся различных сфер и направлений взаимодействия".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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