Таможенники Азербайджана за 10 мес. изъяли из незаконного оборота около тонны наркотиков

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана в январе-октябре 2022 года изъяли из незаконного оборота 904,611 кг наркотических и психотропных веществ, сообщает ГТК.

В целом, за рассматриваемый период выявлено 64 факта незаконного оборота наркотических и психотропных средств.

Из общего объема изъятых наркотических и психотропных средств и их прекурсоров на долю тяжелых наркотиков таких как героина и метамфетамин пришлось 92,6%. В частности, изъято 458,297 кг героина и 379,494 кг метамфетамина.

Кроме того, за 10 месяцев изъято 57,103 кг опиума, 5,098 кг гашиша, 2,653 кг марихуаны, 442,904 грамм метадона и т.д.

В целом, за 10 месяцев в отношении 66 лиц (65 мужчин и одной женщины), подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, приняты соответствующие меры. Среди них 21 гражданин Азербайджана, 25 - Ирана, 7 – России, 10 – Турции.

Маршруты транзита наркотиков в 7 случаях проходили через Иран-Азербайджан-Грузия, в 5 - Иран-Азербайджан-Россия, в 3 - Иран-Азербайджан-Турция-Германия, в 2 - Иран-Азербайджан-Турция-Польша, в 2 – Иран-Азербайджан-Турция-Нидерланды, в 2 -Грузия-Азербайджан-Казахстан, в 2 - Иран-Азербайджан-Турция, и по одному Иран-Азербайджан-Турция-Болгария, Иран-Азербайджан-Армения, Грузия-Азербайджан- Россия.

Б.Рустамбеков