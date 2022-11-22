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Транспорт и связь 22.11.2022 12:53

Utair увеличивает количество рейсов в Азербайджан из регионов РФ

Российская авиакомпания «Utair» вводит дополнительный рейс по направлению Самара – Баку.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» дополнительные рейсы будут выполняться в Баку по вторникам. Отправление из Самары в 13:40, обратно — в 17:05. Время в пути — 2 часа 20 минут.

Действующие рейсы по четвергам и воскресеньям также остаются в расписании.

«Рейс в Азербайджан из Самары мы открыли летом этого года. Считаем важным развивать авиасообщение регионов со странами СНГ, поэтому сейчас увеличиваем количество рейсов по уже имеющимся маршрутам и планируем ввод новых рейсов», - сказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Все рейсы Utair в Азербайджан: Баку — из Москвы, Грозного, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута; Гянджа и Нахичевань — из Москвы.

Р.Ахмедов

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Тэги: UTAIR, РЕЙСЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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