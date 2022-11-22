Utair увеличивает количество рейсов в Азербайджан из регионов РФ

Российская авиакомпания «Utair» вводит дополнительный рейс по направлению Самара – Баку.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» дополнительные рейсы будут выполняться в Баку по вторникам. Отправление из Самары в 13:40, обратно — в 17:05. Время в пути — 2 часа 20 минут.
Действующие рейсы по четвергам и воскресеньям также остаются в расписании.
«Рейс в Азербайджан из Самары мы открыли летом этого года. Считаем важным развивать авиасообщение регионов со странами СНГ, поэтому сейчас увеличиваем количество рейсов по уже имеющимся маршрутам и планируем ввод новых рейсов», - сказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Все рейсы Utair в Азербайджан: Баку — из Москвы, Грозного, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Сургута; Гянджа и Нахичевань — из Москвы.
Р.Ахмедов
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