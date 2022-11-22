Алиев обсудил с Доменикали и Бриаторе гонки F-1 в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече во вторник обсудил с боссом «Формулы-1» (F-1) Стефано Доменикали и консультантом группы «Формула-1» Флавио Бриаторе возможность приглашения на этапы королевских гонок в Баку большого числа известных людей.
«Принимая во внимание большой интерес к нашей стране за рубежом, на встрече, состоялся обмен мнениями о приглашении большого числа известных людей в Азербайджан для просмотра гонок «Формулы-1», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.
В ходе встречи была подчеркнута важность успешного проведения королевских гонок в Азербайджане, отмечен рост интереса к этим гонкам в мире и увеличение числа туристов, прибывающих в Азербайджан на эти гонки.
Алиев заметил, что туристический потенциал Азербайджана с каждым годом расширяется.
Гонки «Формулы-1» проводятся в Баку с 2016 года, с 2017 года - под названием Гран-при Азербайджана. В 2020 году этот этап чемпионата мира был отменен из-за пандемии COVID-19.
В 2023 году Гран-при Азербайджана пройдет 30 апреля в Баку.
Р.Керимов
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