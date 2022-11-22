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Дальнее зарубежье 22.11.2022 21:03

Китайская Longi готовит размещение GDR в Швейцарии на $4 млрд

Китайский производитель оборудования для солнечной энергетики Longi Green Energy Technology Co. привлек China International Capital Corp. (CIC) для размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) в Швейцарии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Объем размещения может стать крупнейшим для китайской компании в Швейцарии.

Longi, которая уже имеет листинг в Шанхае, может продать GDR в Цюрихе в первом полугодии 2023 года, отмечают источники. Ранее компания сообщила, что планирует выпустить GDR на сумму, эквивалентную 8% находящихся в обращении акций. По подсчетам Bloomberg, это около $4 млрд.

Longi может снизить планируемый объем размещения GDR в зависимости от рыночных условий.

Китайский регулятор рынка ценных бумаг в феврале этого года расширил программу взаимодействия биржи Шанхая с зарубежными площадками, включив в нее Швейцарию и Германию. Вслед за этим четыре китайские компании, в том числе производители аккумуляторов GEM Co. и Gotion High-Tech Co., разместили GDR в Цюрихе в общей сложности на $1,5 млрд.

Longi, основанная в 2000 году, является крупнейшей мире компанией сферы солнечной энергетики. Там работает около 50 тыс. человек. Компания имеет порядка 1,4 тыс. патентов.

Ранее в этом году американские регуляторы запретили поставки сырья для производства солнечных панелей из Китая в связи с сигналами использования принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном округе КНР. Запрет коснулся и продуктов Longi.

Акции компании подешевели на 2,5% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 24%.

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