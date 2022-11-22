Италия планирует увеличить налог на сверхприбыль энергетических предприятий

Правительство Италии представило проект бюджета на следующий год, который предусматривает повышение налога на сверхприбыль от продажи энергоносителей до 35% с текущих 25% до середины 2023 года, пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, с 2023 года налог будет рассчитываться исходя из дополнительной чистой прибыли, полученной компаниями от продажи энергоносителей по высоким ценам, а не из выручки, как сейчас.

В то же время в бюджет заложены расходы на сумму свыше 21 млрд евро на помощь гражданам, столкнувшимся с ростом цен на коммунальные услуги.

Проект бюджета также включает в себя продление действия плоской шкалы налога на доходы граждан на сумму менее 85 тыс. евро в год, снижение НДС на ряд базовых детских товаров и возобновление работ по строительству моста, который соединит Сицилию с материковой частью Италии.

Проект бюджета был одобрен кабинетом министров, и теперь ему предстоит процедура одобрения парламентом.