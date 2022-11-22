Внешняя торговля стран G20 в III квартале снизилась впервые за два года - ОЭСР

Объем международной торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания в третьем квартале сократился впервые за два года, говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Экспорт товаров из стран G20 в долларовом выражении в июле-сентябре снизился на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев и составил $4,755 трлн, импорт уменьшился на 1,1% - до $4,937 трлн.

Согласно пересмотренным данным, во втором квартале экспорт повысился на 2,7%, импорт - на 2,8%.

Снижение торговли в минувшем квартале обусловлено ослаблением глобального спроса и снижением стоимости сырья, в том числе нефти, с достигнутых ранее пиковых значений, отмечает ОЭСР.

США в третьем квартале увеличили экспорт товаров на 1,7%, Великобритания - на 0,8%. Между тем в Европейском союзе он упал на 1,5%, в Индии - на 11,9%, в ЮАР - на 6,7%.

Импорт снизился на 3,9% в Штатах, на 9,9% в Британии, на 0,7% в ЕС, на 7,7% в ЮАР, на 1% в Индии. При этом в Индонезии был зафиксирован скачок на 10,6%, в Турции - на 6%.

Китай нарастил экспорт на 0,7%, но сократил импорт на 1,7%.

Темпы роста торговли услугами в G20 в июле-сентябре, согласно предварительным оценкам, замедлились. Экспорт повысился на величину до 0,3%, а подъем импорта составил примерно 1,7%, говорится в сообщении организации. Данные относительно торговли услугами пока доступны только для чуть более половины стран G20.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.